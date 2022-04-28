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27 минут назад

Опубликовано видео пожара в ТЦ города Ишима

Александр Кузьмин

В торговом центре города Ишима в Тюменской области произошел пожар. Снятые очевидцами кадры публикуют российские новостные Telegram-каналы. О пострадавших не сообщается.

«Не менее шести пожарных расчетов ведут борьбу с огнем в здании ТВЦ на Гагарина, 64. Ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет. Продолжается локализация очага горения», – сообщает городская администрация на официальной странице во «ВКонтакте».

Уточняется также, что для ликвидации очага возгорания к месту происшествия прибыла автовышка.

Происшествия,Пожары,Видео,
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