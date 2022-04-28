Опубликовано видео пожара в ТЦ города Ишима

«Не менее шести пожарных расчетов ведут борьбу с огнем в здании ТВЦ на Гагарина, 64. Ситуацию осложняет сильный ветер. Информации о пострадавших нет. Продолжается локализация очага горения», – сообщает городская администрация на официальной странице во «ВКонтакте».