Появилось видео с места крушения вертолета в Саратовской области

В Саратовской области потерпел крушение вертолет. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.RU, в чьем распоряжении оказались кадры с места крушения. Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил падение воздушного судна и поручил развернуть штаб, а также оказать полное содействие спецслужбам.
«На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета “Ансат”, совершавшего учебный полет из пос. Соколовый. По предварительной информации экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется. На место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.