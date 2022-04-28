Появилось видео с места крушения вертолета в Саратовской области

«На территории Кумысной поляны произошло падение вертолета “Ансат”, совершавшего учебный полет из пос. Соколовый. По предварительной информации экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется. На место выехали спасатели, несколько пожарных расчетов, скорая помощь», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.