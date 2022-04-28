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27 минут назад

Под Саратовом столкнулись два вертолета: один человек погиб

Вероника Полынина

Один человек погиб при столкновении двух учебных вертолетов в Саратовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Во время учебного полета столкнулись два вертолета. На борту каждого из них было по одному пилоту, оба катапультировались, один, предварительно, погиб», - сказал источник.

По предварительной информации, столкнувшиеся вертолеты были военными, к крушению могла привести техническая неисправность.

Ранее сообщалось об одном разбившемся вертолете, выполнявшем учебный полет.

Мэр Саратова подтвердил сообщение о падении вертолета. Он сообщил, что одного из пилотов нашли живым.

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