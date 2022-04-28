Под Саратовом столкнулись два вертолета: один человек погиб

Один человек погиб при столкновении двух учебных вертолетов в Саратовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«Во время учебного полета столкнулись два вертолета. На борту каждого из них было по одному пилоту, оба катапультировались, один, предварительно, погиб», - сказал источник.
По предварительной информации, столкнувшиеся вертолеты были военными, к крушению могла привести техническая неисправность.
Ранее сообщалось об одном разбившемся вертолете, выполнявшем учебный полет.
Мэр Саратова подтвердил сообщение о падении вертолета. Он сообщил, что одного из пилотов нашли живым.