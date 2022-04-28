Охранники «Ашана» избили покупателей на юге Москвы

Двое мужчин — отец и сын — вышли из гипермаркета «Ашан» с пакетами продуктов. Охранники магазина посчитали, что покупатели не оплатили товары и попросили показать чек. Мужчины на просьбу отреагировали резко, из-за чего начался конфликт, переросший в драку.

Это уже не первый подобный случай со службой охраны этого магазина «Ашан». Два года назад два охранника избили покупателя из-за того, что тот крутил обруч в спортивном отделе. На опубликованном видео было видно, как охранники преследуют посетителя вдоль торговых стеллажей. Один из них бьет молодого человека, опрокидывает на пол, после чего второй охранник якобы бьет покупателя по лицу.