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26 минут назад

Охранники «Ашана» избили покупателей на юге Москвы

Елена Прошина

Драка произошла в ТЦ «Гагаринский» между покупателями и охранниками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Охранники «Ашана» избили покупателей на юге Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Двое мужчин — отец и сын — вышли из гипермаркета «Ашан» с пакетами продуктов. Охранники магазина посчитали, что покупатели не оплатили товары и попросили показать чек. Мужчины на просьбу отреагировали резко, из-за чего начался конфликт, переросший в драку.

На покупателей накинулись трое охранников, однако когда на место прибыли росгвардейцы, мужчины уже ушли. Продукты они оставили в магазине.

Это уже не первый подобный случай со службой охраны этого магазина «Ашан». Два года назад два охранника избили покупателя из-за того, что тот крутил обруч в спортивном отделе. На опубликованном видео было видно, как охранники преследуют посетителя вдоль торговых стеллажей. Один из них бьет молодого человека, опрокидывает на пол, после чего второй охранник якобы бьет покупателя по лицу.

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