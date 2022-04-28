Судью московского арбитража Елену Кондрат доставили в изолятор

По версии следствия, женщина просила коллегу Елену Махалкину за вознаграждение привлечь к ответственности определенных лиц и освободить от преследования других. Махалкина сделала вид, что согласилась, в то время как сама обратилась в ФСБ и приняла участие в оперативном эксперименте. Деньги от подозреваемой женщина получала уже под контролем правоохранителей. Она также передала следователям записи с личного диктофона и записки, где было сказано, кого нужно привлечь к субсидиарной ответственности, а кого нет. При этом адвокат обвиняемой во время заседания заявил, что средства передавались на покупку квартиры.