Драка покупателей и охранников в московском ТЦ попала на видео

Очевидцы засняли драку покупателей и охранников в торговом центре «Гагаринский» на юго-западе Москвы. Предположительно, конфликт начался из-за пары пакетов с продуктами. Видео с места было опубликовано в Telegram-канале Baza.

На ролике видно, как трое охранников ТЦ пытаются скрутить руки двум мужчинам, лежащим на полу. Когда посетители хотят дать отпор и встать, их начинают бить по голове.

По сведениям Baza, сотрудники ТЦ посчитали, что покупатели не оплатили товары, и попросили показать чек. Те на просьбу ответили резко, словесная перепалка переросла в драку. На место вызывали росгвардейцев. Товары, из-за которых начался спор, были возвращены в магазин.