В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
34 минуты назад

В ДНР сообщили о задержании сотрудника ОБСЕ по подозрению в шпионаже

ТАССиещё 6

Обвинение в шпионаже предъявлено задержанному в Донецкой Народной Республике (ДНР) гражданину Украины - сотруднику Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который, по данным Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР, по заданию офицера безопасности ОБСЕ занимался сбором информации для иностранной разведки. Об этом сообщили в пятницу в Штабе территориальной обороны республики.

В ДНР сообщили о задержании сотрудника ОБСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"МГБ ДНР задержан сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ассистент по вопросам безопасности, гражданин Украины Голда Вадим Николаевич, 1967 года рождения. Данный гражданин, действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

В штабе добавили, что в отношении задержанного возбуждено дело по статье о шпионаже.

Алиев открыто поддержал территориальную целостность Украины

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные имели доступ к камерам Специальной мониторинговой миссии, могли управлять ими и корректировали по ним огонь по территории республики. По его словам, ОБСЕ работала не только на украинскую, но и на иностранную разведку, передавая ей данные относительно позиций и о количестве личного состава войск ДНР. Генпрокуратура республики сообщала о задержании нескольких сотрудников миссии ОБСЕ, уголовное дело для расследования было направлено в МГБ.

Происшествия,Денис Пушилин,ОБСЕ,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители