В ДНР сообщили о задержании сотрудника ОБСЕ

Обвинение в шпионаже предъявлено задержанному в Донецкой Народной Республике (ДНР) гражданину Украины - сотруднику Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ , который, по данным Министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР, по заданию офицера безопасности ОБСЕ занимался сбором информации для иностранной разведки. Об этом сообщили в пятницу в Штабе территориальной обороны республики.

"МГБ ДНР задержан сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ассистент по вопросам безопасности, гражданин Украины Голда Вадим Николаевич, 1967 года рождения. Данный гражданин, действуя умышленно, по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные имели доступ к камерам Специальной мониторинговой миссии, могли управлять ими и корректировали по ним огонь по территории республики. По его словам, ОБСЕ работала не только на украинскую, но и на иностранную разведку, передавая ей данные относительно позиций и о количестве личного состава войск ДНР. Генпрокуратура республики сообщала о задержании нескольких сотрудников миссии ОБСЕ, уголовное дело для расследования было направлено в МГБ.