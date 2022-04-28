«Подставили сначала Бута, а потом меня»: Ярошенко о заключении в США

Российский летчик Константин Ярошенко в интервью «Известиям» прокомментировал дело россиянина Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет за торговлю оружием.

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По словам Ярошенко, он не знаком с Виктором Бутом лично, но считает, что оба дела были сфабрикованы США.

«Было дело сфабриковано США? Да. Те же самые агенты подставили сначала его, а потом меня», - заявил Ярошенко.

27 апреля МИД России в Турции состоялся обмен осужденного в 2019 году в России за нападение на полицейских гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку транспортировки крупной партии кокаина.

Предприниматель Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таиланде, в 2010 году его экстрадировали в США. Бута признали виновным в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма через сотрудничество с колумбийской группировкой «Революционные вооруженные силы Колумбии» и приговорили к 25 годам заключения.