В Арзамасе прохожие задержали вора, который похитил у второклассницы телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash, посвященный событиям в Нижегородской области.

8-летняя девочка на остановке ждала общественный транспорт в тот момент, когда 39-летний злоумышленник вырвал у нее из рук мобильный телефон. Школьница погналась за ним, однако упала по пути. Тогда ей на помощь пришел заметившее неладное прохожий. Он попытался задержать вора, но тот отбился от арзамасца. Телефон же у обидчика удалось отнять.