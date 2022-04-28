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20 минут назад

Прохожие задержали укравшего у девочки телефон вора: видео

Александр Кузьмин

В Арзамасе прохожие задержали вора, который похитил у второклассницы телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash, посвященный событиям в Нижегородской области.

8-летняя девочка на остановке ждала общественный транспорт в тот момент, когда 39-летний злоумышленник вырвал у нее из рук мобильный телефон. Школьница погналась за ним, однако упала по пути. Тогда ей на помощь пришел заметившее неладное прохожий. Он попытался задержать вора, но тот отбился от арзамасца. Телефон же у обидчика удалось отнять.

«Денис побежал через дорогу, где его поджидало возмездие в лице 18-летнего студента, наблюдавшего за погоней. Вместе с прохожим, вернувшим ребенку мобильник, они продержали грабителя до приезда полиции», – уточняет канал.

Источник также отмечает, что данная кража стала пятой на счету злоумышленника.

Происшествия,Криминал,Видео,
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