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38 минут назад

В Екатеринбурге нашли автомобиль с телами трех российских уголовников

Lenta.ru

В Екатеринбурге проводится проверка после обнаружения автомобиля с телами трех россиян. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает E1.

В Екатеринбурге нашли автомобиль с телами трех российских уголовников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, машину нашли возле дома на улице Патриса Лумумбы днем 27 апреля. Предварительный осмотр не выявил у погибших признаков насильственной смерти. Следователи назначили ряд судебно-медицинских экспертиз.

Выяснилось, что все трое были ранее судимы. Автомобиль принадлежал супруге одного из уголовников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

27 апреля сообщалось, что вблизи аэропорта Махачкалы в Дагестане был найден сгоревший автомобиль с телом полицейского внутри.

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