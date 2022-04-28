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1 час назад

СК возбудит дело о похищении священнослужителя в ЛНР

ТАССиещё 1

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело факту похищения священнослужителя украинскими националистами в ЛНР. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

СК возбудит дело о похищении священнослужителя в ЛНР
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Председатель СК России поручил центральному аппарату возбудить уголовное дело по факту похищения православного священнослужителя украинскими националистами в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, представители украинского вооруженного формирования похитили православного священника в городе Северодонецке Луганской Народной Республики.

Поводом для этого, предположительно, стали его слова в ходе беседы с сотрудником местной администрации о необходимости единения славянских народов. Также, как сообщается, он был безосновательно обвинен в передаче российским военнослужащим данных о позициях ВСУ.

"В соответствии с поручением главы ведомства следствие в рамках уголовного дела установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению", - заключили в СК.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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