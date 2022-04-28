СК возбудит дело о похищении священнослужителя в ЛНР

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело факту похищения священнослужителя украинскими националистами в ЛНР. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату возбудить уголовное дело по факту похищения православного священнослужителя украинскими националистами в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении.
По имеющимся данным, представители украинского вооруженного формирования похитили православного священника в городе Северодонецке Луганской Народной Республики.
Поводом для этого, предположительно, стали его слова в ходе беседы с сотрудником местной администрации о необходимости единения славянских народов. Также, как сообщается, он был безосновательно обвинен в передаче российским военнослужащим данных о позициях ВСУ.
"В соответствии с поручением главы ведомства следствие в рамках уголовного дела установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению", - заключили в СК.