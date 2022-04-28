СК возбудит дело о похищении священнослужителя в ЛНР

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело факту похищения священнослужителя украинскими националистами в ЛНР. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

Поводом для этого, предположительно, стали его слова в ходе беседы с сотрудником местной администрации о необходимости единения славянских народов. Также, как сообщается, он был безосновательно обвинен в передаче российским военнослужащим данных о позициях ВСУ.