Драка собачников в Петербурге закончилась перестрелкой

В Санкт-Петербурге на улице Луначарского местные владельцы собак не поделили площадку. Хозяйка трёх доберманов не хотела выгуливать животных совместно с другими, что и послужило причиной сначала драки, а затем и перестрелки двоих собаководов, передаёт Mash на Мойке.

Фото: ТАСС ТАСС

Конфликт начался с того, что хозяева трёх доберманов заблокировали выход с площадки задержавшейся девушке и её собаке. Пара не давала женщине спустить питомца с препятствия, буквально натравливая своих подопечных на скулящее животное.

Когда девушке наконец удалось вырваться из плена, агрессорка пошла в бой с голыми руками и оскорблениями. В результате в травмпункте у пострадавшей зафиксировали растяжение шеи и ссадины — она описала весь конфликт полицейским, — говорится в сообщении.

На этом «битва» за площадку не закончилась. Позднее на территорию пришёл молодой человек Никита с двумя хаски. Он сразу сказал Наталье, что на прогулку принёс с собой оружие и имеет разрешение на его применение. Второй Хозяин доберманов кинулся к Никите, чтобы обезвредить его, но получил несколько выстрелов в голову и грудь.

По данным Mash, мужчина доставлен в больницу и находится в тяжёлом состоянии. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом лобной кости, пулевое слепое ранение головы и левой половину груди.