ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Крыму

Задержан бывший украинский морской пехотинец, готовивший теракт в торгово-развлекательном центре в Симферополе. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает РИА Новости.

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«В результате проведенных мероприятий задержан житель региона 1988 года рождения, бывший военнослужащий морской пехоты Вооруженных сил Украины, сторонник неонацизма, осуществлявший по указанию националистов полка «Азов» подготовку взрыва и поджога в одном из торгово-развлекательных центров Симферополя», - пояснили в ЦОС ФСБ.

По данным спецслужбы, в ходе обыска в доме у задержанного изъяты самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, а также экстремистская литература и атрибутика украинских нацформирований. Обнаружена переписка с украинскими радикалами, в которой обсуждался планируемый теракт.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК России - «приготовление к террористическому акту» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».