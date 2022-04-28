Под Тулой застрелили пациента, напавшего с ножом на персонал больницы

Мужчина напал на врачей Киреевской центральной районной больницы в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. 42-летний пациент попал в медицинское учреждение из-за проблем с поджелудочной железой, три дня он находился в отделении реанимации.

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Врачи спасли ему жизнь, однако он по неизвестной причине решил взяться за нож. В ночь на 28 апреля 2022 года злоумышленник вошел в сестринскую, взял оружие и начал бродить по больнице, угрожая персоналу. Некоторые выбрались на улицу через окно, часть врачей спрятались в кабинетах и вызвали помощь.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии призывали злоумышленника сдаться, однако он не послушался. На одного росгвардейца он напал с ножом, но тот ранил его из оружия. Медикам не удалось спасти нападавшего, он скончался.