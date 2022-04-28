В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
52 минуты назад

Под Тулой застрелили пациента, напавшего с ножом на персонал больницы

Газета.Ru

Мужчина напал на врачей Киреевской центральной районной больницы в Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. 42-летний пациент попал в медицинское учреждение из-за проблем с поджелудочной железой, три дня он находился в отделении реанимации.

Под Тулой застрелили пациента, напавшего с ножом на персонал больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врачи спасли ему жизнь, однако он по неизвестной причине решил взяться за нож. В ночь на 28 апреля 2022 года злоумышленник вошел в сестринскую, взял оружие и начал бродить по больнице, угрожая персоналу. Некоторые выбрались на улицу через окно, часть врачей спрятались в кабинетах и вызвали помощь.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии призывали злоумышленника сдаться, однако он не послушался. На одного росгвардейца он напал с ножом, но тот ранил его из оружия. Медикам не удалось спасти нападавшего, он скончался.

Ранее сообщалось, что жительницу Москвы изнасиловали на собеседовании.

Происшествия,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители