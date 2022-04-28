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52 минуты назад

Полицейского, обстрелявшего машину в Париже в день выборов, обвиняют в убийстве

ТАСС

Суд в Париже предъявил обвинение в убийстве полицейскому, который открыл огонь по машине, в результате чего двое человек погибли, один получил ранение. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM.

Полицейского, обстрелявшего машину в Париже в день выборов, обвиняют в убийстве
Фото: REUTERSREUTERS

Инцидент произошел вечером в воскресенье после второго тура президентских выборов в районе старейшего моста в Париже - Понт Неф (Pont Neuf, новый мост), который ведет на остров Сите, где находятся Дворец правосудия и префектура полиции.

Пятеро стражей порядка попытались подойти к показавшемуся им подозрительным автомобилю, однако водитель резко тронулся с места и попытался уехать. В этот момент один из полицейских, вооруженный штурмовой винтовкой, открыл огонь на поражение.

В результате стрельбы погибли водитель автомобиля и сидевший рядом с ним пассажир. Третий человек, находившийся на заднем сидении, был ранен.

Как отмечается в сообщении, "судьи посчитали, что действия полицейского были непропорциональны угрозе, и, таким образом, не стали применять нормы о необходимой самообороне". Однако данное решение не является окончательным, вопрос о необходимой самообороне "может быть пересмотрен по ходу расследования".

Вместе с тем подобные действия уже вызывали активную реакцию полицейских профсоюзов, которые назвали это решение "недопустимым" и заявили, что страж порядка "стал жертвой судебной системы".

Как уточняет телеканал, полицейский находится на свободе под подпиской о невыезде.

Выборы президента Франции проходили в два тура - 10 и 24 апреля. Всего за Елисейский дворец боролись 12 кандидатов, в финал вышли двое - баллотировавшийся на второй срок президент Эмманюэль Макрон и кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. 27 апреля Конституционный совет Франции подвел итоги выборов и провозгласил Макрона победителем.

Происшествия,Эмманюэль Макрон,
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