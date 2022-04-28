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1 час назад

Журналист спас тонущего мужчину во время съемок репортажа. Видео

Александр Кузьмин

В Кирове журналист спас тонущего мужчину во время съемок репортажа. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента дна», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры.

«Мужчина решил впечатлить журналиста первоклассным заплывом, но вместо этого пошел камнем ко дну. В Кирове всегда солнечно: вот местный затейник и решил искупаться в водоеме на камеру. Журналист под запись ознаменовал начало водного сезона, но что-то пошло не так», – уточняет источник.

Заметив, что герой его сюжета тонет, корреспондент бросился ему на помощь. Он вошел в воду и вытащил не рассчитавшего свои силы россиянина.

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