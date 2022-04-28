«Мужчина решил впечатлить журналиста первоклассным заплывом, но вместо этого пошел камнем ко дну. В Кирове всегда солнечно: вот местный затейник и решил искупаться в водоеме на камеру. Журналист под запись ознаменовал начало водного сезона, но что-то пошло не так», – уточняет источник.