В Кирове журналист спас тонущего мужчину во время съемок репортажа. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента дна», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры.
«Мужчина решил впечатлить журналиста первоклассным заплывом, но вместо этого пошел камнем ко дну. В Кирове всегда солнечно: вот местный затейник и решил искупаться в водоеме на камеру. Журналист под запись ознаменовал начало водного сезона, но что-то пошло не так», – уточняет источник.
Заметив, что герой его сюжета тонет, корреспондент бросился ему на помощь. Он вошел в воду и вытащил не рассчитавшего свои силы россиянина.