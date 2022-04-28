В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
48 минут назад

Таксиста осудят за изнасилование и убийство 14-летней российской школьницы

Lenta.ruиещё 3

В Астраханской области 45-летнего местного жителя осудят за изнасилование и убийство 14-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

В Астрахани судят таксиста за изнасилование и убийство школьницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, 22 февраля мужчина, подрабатывающий таксистом, увидел школьницу около магазина и предложил подвезти ее до дома. После того как девочка согласилась, он привез ее на берег Волги недалеко от села Чаган, где изнасиловал, а после связал руки и сбросил в воду.

Тело погибшей 23 февраля обнаружили рыбаки. После этого на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Криминалисты обследовали дно реки и с помощью специальной техники выловили сумочку убитой с личными вещами и мобильным телефоном.

Преступника удалось задержать по горячим следам. После предъявления неопровержимых улик он полностью признал вину. На время следствия его поместили в СИЗО.

Происшествия,Андрей Хегай,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители