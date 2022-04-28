В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
30 минут назад

Строящееся здание загорелось на западе Москвы

Елена Прошина

Пожар произошел в строящимся здании на западе Москвы. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Строящееся здание загорелось на западе Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, возгорание произошло в четырехэтажной постройке на улице Кременчугская на Славянском бульваре. Здание находится в стадии строительства. По предварительным данным, площадь пожара составила 40 кв. метров. Информации о пострадавших пока нет. По данным столичного главка МЧС, в 08.51 открытое горение было ликвидировано.

Ранее сильный пожар произошел в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери. Общая площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. Из здания спасли 54 человека, 98 эвакуировали. По последним данным, жертвами пожара стали 20 человек, ведутся поиски еще троих.

По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети, а к распространению огня на значительную площадь мог привести поздний вызов пожарных.

Происшествия,МЧС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители