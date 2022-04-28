Строящееся здание загорелось на западе Москвы

Пожар произошел в строящимся здании на западе Москвы. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Как уточняется, возгорание произошло в четырехэтажной постройке на улице Кременчугская на Славянском бульваре. Здание находится в стадии строительства. По предварительным данным, площадь пожара составила 40 кв. метров. Информации о пострадавших пока нет. По данным столичного главка МЧС, в 08.51 открытое горение было ликвидировано.
Ранее сильный пожар произошел в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери. Общая площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. Из здания спасли 54 человека, 98 эвакуировали. По последним данным, жертвами пожара стали 20 человек, ведутся поиски еще троих.
По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети, а к распространению огня на значительную площадь мог привести поздний вызов пожарных.