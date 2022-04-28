Строящееся здание загорелось на западе Москвы

Пожар произошел в строящимся здании на западе Москвы. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

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Как уточняется, возгорание произошло в четырехэтажной постройке на улице Кременчугская на Славянском бульваре. Здание находится в стадии строительства. По предварительным данным, площадь пожара составила 40 кв. метров. Информации о пострадавших пока нет. По данным столичного главка МЧС, в 08.51 открытое горение было ликвидировано.

Ранее сильный пожар произошел в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери. Общая площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. м. Из здания спасли 54 человека, 98 эвакуировали. По последним данным, жертвами пожара стали 20 человек, ведутся поиски еще троих.