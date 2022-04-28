Появилось видео пожара в здании на Кременчугской улице в Москве

Пожар произошел в здании на Кременчугской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство “Москва”», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры.
«На Кременчугской улице пожар. Выясняем обстоятельства. На месте работают оперативные службы города», – отмечает источник.
Как уточняет Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве, возгорание возникло в строящемся здании на западе столицы, в районе Можайского шоссе. О причинах пожара информации пока нет.