Появилось видео пожара в здании на Кременчугской улице в Москве

Пожар произошел в здании на Кременчугской улице в Москве . Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство “Москва”», в распоряжении которого оказались снятые очевидцами кадры.

Как уточняет Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве, возгорание возникло в строящемся здании на западе столицы, в районе Можайского шоссе. О причинах пожара информации пока нет.