Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина признали виновным по второму коррупционному делу. Судья Южно-Сахалинского городского суда назначил бывшему чиновнику наказание в виде 15 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн руб. Кроме того, к 9 годам колонии строгого режима приговорили бывшего вице-мэра Сахалина Алексея Лескина.

Губернатор – взяточник

"Присудили (Хорошавину – "Газета.Ru") 15 лет в колонии строгого режима и 500 млн рублей штрафа", - рассказали ТАСС в суде.

Генпрокуратура России в своем Telegram-канале уточнила, что бывший губернатор признан виновным в совершении 17 преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и 2 преступлений по приготовлению к получению взятки в особо крупном размере.

"В суде установлено, что членами организованной группы под руководством Хорошавина за содействие в организации предвыборной кампании и обеспечение победы на выборах в органы местного самоуправления от взяткодателей получены денежные средства от 2 до 10 млн рублей, а также созданы условия к их получению более чем от 10 лиц", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, Хорошавина также лишили права в течение 5 лет занимать должности, "связанные с осуществлением функций представителя власти, с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления".

Хорошавин был задержан в марте 2015 года по делу о коррупции. В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал его виновным по первому уголовному делу о получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 500 млн руб. Областной суд оставил приговор без изменений. Материалы второго уголовного дела были переданы в суд в апреле 2020 года, первое заседание состоялось 7 сентября того же года.

По версии следствия, в 2014 году экс-губернатор с сообщниками получили взятками более 100 млн руб. Среди фигурантов уголовного дела - Хорошавин и бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин. Еще два участника группы объявлены в международный розыск.

В своем последнем слове на суде в феврале 2022 года Хорошавин заявил о своей невиновности. Он отметил, что в 2014 году никто не оспорил выборы в гордуму Южно-Сахалинска ни по одному избирательному участку. Хорошавин добавил, что ему не стыдно за его восемь лет работы в должности мэра Охинского района - самого северного района на Сахалине - и восемь лет работы в должности губернатора.

Приговор сообщника

В четверг суд Южно-Сахалинска также приговорил бывшего вице-мэра города Алексея Лескина к 9 годам колонии строгого режима. Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда. Следствие установило, что Лескин был в сговоре с бывшим губернатором региона Александром Хорошавиным.

"Алексей Лескин в составе организованной группы в период проведения в 2014 году выборов депутатов городской думы Южно-Сахалинска неоднократно получали взятки от кандидатов в депутаты", — рассказали в региональном следственном комитете "Комсомольской правде".

Получив взятки, злоумышленники гарантировали покровительство представителей власти. В Telegram-канале Генпрокуратура уточнила, что Лескину также запрещено на 3 года занимать должности в государственных органах. В ведомстве добавили, что бывшему вице-мэру инкриминировано 13 преступлений, связанных со взятками в особо крупном размере и с "приготовлением к получению взятки в особо крупном размере".

"Приговор в законную силу не вступил", - заключили в генпрокуратуре.

15 лет в сумме

Адвокат Хорошавина Евгений Балабас рассказал РИА "Новости", что бывший губернатор осужден в сумме на 15 лет колонии по обоим уголовным делам.

"Приговор моему подзащитному, по которому он должен провести 15 лет в колонии строгого режима, вынесли по совокупности преступлений. Суд частично сложил назначенное сегодня наказание с решением Южно-Сахалинского городского суда от 6 февраля 2018 года. Тогда его приговорили к 13 годам лишения свободы", - сказал юрист.