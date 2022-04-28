Пожар уничтожил семь автомобилей на юге Москвы

На улице Кустанайская в Москве пожар уничтожил семь автомобилей. О возгорании на юге города сообщили в столичном управлении МЧС, передает агентство «Москва».

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По данным ведомства, площадь пожара составила 40 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар. Причины устанавливаются, добавили в МЧС.

Как утверждают очевидцы, слова которых приводит РЕН ТВ, незадолго до возгорания неизвестный сливал бензин в канистры из одной из машин. Местные жители услышали звуки взрывов в районе четырех утра.