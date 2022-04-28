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14 минут назад

Житель многоэтажки смог избежать удара ножом от соседа. Видео

Александр Кузьмин

Житель города Муравленко в ЯНАО смог избежать удара ножом от соседа. Видео публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах видно, агрессивно настроенный злоумышленник долго стучится в дверь с ножом в руках. После того, как дверь открывается - агрессор сразу бросается на соседа с ножом. Последний успевает закрыть дверь прямо перед носом нападавшего.

Сообщается, что конфликт между мужчинами произошел из-за собаки, которая то и дело обнюхивает коляски детей, которые стоят на лестничной площадке. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Задерживать агрессивного соседа пока не стали, назначив обязательство о явке в полицию.

Происшествия,Видео,
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