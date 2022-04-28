На кадрах видно, агрессивно настроенный злоумышленник долго стучится в дверь с ножом в руках. После того, как дверь открывается - агрессор сразу бросается на соседа с ножом. Последний успевает закрыть дверь прямо перед носом нападавшего.

Сообщается, что конфликт между мужчинами произошел из-за собаки, которая то и дело обнюхивает коляски детей, которые стоят на лестничной площадке. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Задерживать агрессивного соседа пока не стали, назначив обязательство о явке в полицию.