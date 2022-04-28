Правонарушители откупились от полицейских взяткой прямо под камерой видеонаблюдения. Кадры появилось в telegram-канале «Лента дна».

Сообщается, что инцидент произошел в ЖК «Дельфин» в Воронеже. Жители увидели, как несколько подозрительных принимали наркотики возле подъезда и вызвали полицию. После приезда на место наряда правоохранителей, молодые люди не растерялись и решили вопрос на месте.

На видео можно увидеть, как несколько молодых людей, который ранее приняли некие наркотические средства сначала беседуют с сотрудником полиции, а затем один из нарушителей что-то кладёт полицейскому в карман.