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42 минуты назад

Россиянин объяснил убийство друга его просьбой

Lenta.ru

В Красноярском крае за убийство друга задержан 40-летний житель Железногорска. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянин объяснил убийство друга его просьбой
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным следствия, 17 апреля обвиняемый во время совместного распития алкоголя нанес несколько ножевых ранений хозяину дома, у которого проживал. Позже он объяснил следователям случившееся просьбой самой жертвы. 62-летний мужчина болел и испытывал затруднения в самообслуживании. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют обстоятельства произошедшего. На время следствия обвиняемый отправлен в СИЗО.

25 апреля сообщалось, что в Воронежской области 61-летнего пациента медицинского учреждения задержали по подозрению в убийстве 45-летнего соседа по палате во время ссоры.

Происшествия,Следственный комитет,
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