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34 минуты назад

У телецентра в Приднестровье обезвредили 10 взрывных устройств

Газета.Ruиещё 2

Следственный комитет Приднестровья заявил, что возле республиканского Приднестровского радиотелецентра было обнаружено десять взрывных устройств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У телецентра в Приднестровье обезвредили 10 взрывных устройств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Еще 10 заложенных взрывных устройств обнаружены и обезврежены на месте взрывов в радиовещательном центре в селе Маяк", - заявили приднестровские следователи.

Накануне в Приднестровье неизвестные обстреляли здание МГБ непризнанной республики, а утром 26 апреля произошли взрывы в региональном радиоцентре, который ретранслирует российские передачи, на военном объекте и аэродроме.

После этого власти объявили "красный" уровень террористической опасности.

"Под охрану взяты все объекты государственной важности, в том числе те, к которым недоброжелатели могут проявлять повышенный интерес", - указано в сообщении следственного комитета.

Ранее в Молдавии прокомментировали заявление о возможности захвата Украиной Приднестровья.

Происшествия,Следственный комитет,
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