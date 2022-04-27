У телецентра в Приднестровье обезвредили 10 взрывных устройств

Следственный комитет Приднестровья заявил, что возле республиканского Приднестровского радиотелецентра было обнаружено десять взрывных устройств, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Еще 10 заложенных взрывных устройств обнаружены и обезврежены на месте взрывов в радиовещательном центре в селе Маяк", - заявили приднестровские следователи.
Накануне в Приднестровье неизвестные обстреляли здание МГБ непризнанной республики, а утром 26 апреля произошли взрывы в региональном радиоцентре, который ретранслирует российские передачи, на военном объекте и аэродроме.
После этого власти объявили "красный" уровень террористической опасности.
"Под охрану взяты все объекты государственной важности, в том числе те, к которым недоброжелатели могут проявлять повышенный интерес", - указано в сообщении следственного комитета.
Ранее в Молдавии прокомментировали заявление о возможности захвата Украиной Приднестровья.