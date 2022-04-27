Чубайс не подал иск к фигурантам дела о краже его имущества

Бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс не стал выдвигать исковых требований по делу о краже у него имущества на 70 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил общественный защитник Валерий Филиппов, представляющий в Хамовническом суде Москвы интересы одного из фигурантов дела Мусы Садаева.
«Насколько нам известно, гражданского иска от Чубайса в суд не поступало, его также нет в материалах уголовного дела», — приводятся в материале слова собеседника агентства.
Официальные представители экс-гендиректора «Роснано» по этому вопросу отказались давать комментарии ТАСС.
Ранее сообщалось, что Чубайс не пришел в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний по делу. Слушания перенесли на 25 мая.
В 2017 году полиция возбудила дело по заявлению Чубайса о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе.
Сумму ущерба со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде снизили с 3 миллиардов рублей до 70 миллионов. Основным фигурантом дела является бывший партнер Чубайса Илья Сучков. Также в качестве обвиняемых выступают член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин.
Никто из фигурантов дела не признает вину, им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.