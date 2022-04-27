СК показал видео с места нападения собаки на девочку в Сочи

Следственный комитет РФ опубликовал в телеграм-канале видео с места нападения собаки на 12-летнюю девочку в поселке Лоо Лазаревского района Сочи. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
На кадрах видно, как специалисты проводят следственные действия для установления всех причин и обстоятельств случившегося.
О смерти 12-летней Полины Куниковой, которая приехала в Сочи на шахматный турнир, стало известно 27 апреля. По предварительным данным, девочка перелезла через забор на закрытую территорию, где на нее напала собака. Прокуратура Лазаревского района организовала проверку.