В Москве раскрыли мошенническую схему с купюрами

«Одна из злоумышленниц позвонила на стационарный телефон 83-летней местной жительнице и представилась сотрудником социальной службы. Собеседница сообщила пенсионерке, что сейчас проходит обмен старых денежных купюр на новые, поэтому к ней скоро придет ее коллега. Появившуюся на пороге неизвестную пожилая женщина впустила в квартиру. В момент, когда хозяйка на кухне писала заявление на замену денежных средств, злоумышленница зашла в комнату и похитила 700 тысяч рублей, после чего скрылась», — отмечается в сообщении.