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40 минут назад

В Москве раскрыли мошенническую схему с обменом «старых» купюр

Елена Прошина

Правоохранители задержали в Дубне двух женщин, подозреваемых в краже денежных средств пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Москве раскрыли мошенническую схему с купюрами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Одна из злоумышленниц позвонила на стационарный телефон 83-летней местной жительнице и представилась сотрудником социальной службы. Собеседница сообщила пенсионерке, что сейчас проходит обмен старых денежных купюр на новые, поэтому к ней скоро придет ее коллега. Появившуюся на пороге неизвестную пожилая женщина впустила в квартиру. В момент, когда хозяйка на кухне писала заявление на замену денежных средств, злоумышленница зашла в комнату и похитила 700 тысяч рублей, после чего скрылась», — отмечается в сообщении.

Полицейским удалось установить марку и номер машины, на которой передвигались подозреваемые. По итогам досмотра автомобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли два мобильных телефона, 14 SIM-карт, ювелирные украшения, трудовую книжку на чужое имя, одежду и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«Деньги не вернуть»: мошенники придумали новую схему обмана

В отношении женщин возбуждено дело по статье о краже и мошенничество. Видновский городской суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

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