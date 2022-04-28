Число погибших при пожаре в Твери выросло до 22

Количество погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 22, поиски еще одного человека продолжаются. Об этом в четверг сообщили ТАСС в экстренных службах.
Ранее сообщалось о 20 жертвах пожара.
"Обнаружены останки еще двух человек. На данный момент общее число погибших составляет 22. Под завалами может находиться еще один [человек]", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, разбор завалов на месте пожара займет менее недели.
"После окончания следственных мероприятий, окончания разборки завалов в здании - а это буквально менее недели по информации от МЧС - мы уже тогда с Минобороны будем обсуждать, какая будет дальнейшая судьба [этого здания]", - сказал Руденя в эфире телеканала "Россия-24 - Тверь".
Губернатор также напомнил, что власти региона окажут материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим при пожаре в военном НИИ.
"Сегодня были выписаны еще несколько человек из наших лечебных учреждений, положительная динамика по выздоровлению этих людей. Один человек находится в Москве в военном госпитале, все остальные проходят лечение у нас. И дальше будет продолжен период реабилитации", - добавил Руденя.