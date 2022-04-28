Число погибших при пожаре в Твери выросло до 22

"Сегодня были выписаны еще несколько человек из наших лечебных учреждений, положительная динамика по выздоровлению этих людей. Один человек находится в Москве в военном госпитале, все остальные проходят лечение у нас. И дальше будет продолжен период реабилитации", - добавил Руденя.