В Дагестане в сгоревшей машине нашли тело полицейского

Около населённого пункта Турали в Дагестане нашли сгоревшую машину ВАЗ-2107, в которой находилось тело полицейского, сообщила пресс-служба МВД по региону. В Telegram-канале ведомства говорится, что в связи с произошедшим была начата проверка.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

26 апреля примерно в 14:50 в районе озера Сульфат, около посёлка Турали Карабудахкентского района, обнаружена сгоревшая автомашина ВАЗ-2107. В автомашине обнаружено обгоревшее тело мужчины, — говорится в сообщении.

Погибшим оказался сотрудник ОМВД России по городу Каспийску, который находился в автомобиле в свободное от службы время.

Следователи завели уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»). Сейчас проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.