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1 час назад

В Дагестане в сгоревшей машине нашли тело полицейского

News.ru

Около населённого пункта Турали в Дагестане нашли сгоревшую машину ВАЗ-2107, в которой находилось тело полицейского, сообщила пресс-служба МВД по региону. В Telegram-канале ведомства говорится, что в связи с произошедшим была начата проверка.

В Дагестане в сгоревшей машине нашли тело полицейского
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

26 апреля примерно в 14:50 в районе озера Сульфат, около посёлка Турали Карабудахкентского района, обнаружена сгоревшая автомашина ВАЗ-2107. В автомашине обнаружено обгоревшее тело мужчины, — говорится в сообщении.

Погибшим оказался сотрудник ОМВД России по городу Каспийску, который находился в автомобиле в свободное от службы время.

Следователи завели уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»). Сейчас проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее стало известно, что сотрудника полиции убили на детской площадке в подмосковном Щёлково. Инцидент произошёл у дома № 15 по улице Беляева. Полицейский заметил у детской спортивной площадки двух ссорившихся нетрезвых мужчин. Он сделал им замечание по поводу поведения и распития алкоголя. В ответ один из них ударил сотрудника МВД ножом в область сердца. Подозреваемого задержали.

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