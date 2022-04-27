В Дагестане в сгоревшей машине нашли тело полицейского

Около населённого пункта Турали в Дагестане нашли сгоревшую машину ВАЗ-2107, в которой находилось тело полицейского, сообщила пресс-служба МВД по региону. В Telegram-канале ведомства говорится, что в связи с произошедшим была начата проверка.
26 апреля примерно в 14:50 в районе озера Сульфат, около посёлка Турали Карабудахкентского района, обнаружена сгоревшая автомашина ВАЗ-2107. В автомашине обнаружено обгоревшее тело мужчины, — говорится в сообщении.
Погибшим оказался сотрудник ОМВД России по городу Каспийску, который находился в автомобиле в свободное от службы время.
Следователи завели уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»). Сейчас проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее стало известно, что сотрудника полиции убили на детской площадке в подмосковном Щёлково. Инцидент произошёл у дома № 15 по улице Беляева. Полицейский заметил у детской спортивной площадки двух ссорившихся нетрезвых мужчин. Он сделал им замечание по поводу поведения и распития алкоголя. В ответ один из них ударил сотрудника МВД ножом в область сердца. Подозреваемого задержали.