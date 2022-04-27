Исполнители терактов в Приднестровье попали на видеокамеры, есть четкие доказательства, что они убыли на Украину. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

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Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что стабильность, в том числе экономическая, в регионе находится под угрозой. Молдавия после закрытия границы между Украиной и Приднестроевьем развязала экономическую войну против республики, добавил Игнатьев.

Глава МИД также подчеркнул, что на данном этапе ресурсов для обеспечения безопасности в Приднестровье достаточно.

Напомним, что в Приднестровье ввели «красный» уровень террористической опасности из-за серии терактов, которая произошли в последние несколько дней. Так, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе выстрелили из гранатомета, в селе Маяк подорвали радиопередающие антенны, а в селе Парканы прозвучали взрывы.