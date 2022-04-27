Появились подробности обмена гражданина США на летчика Ярошенко

Обмен отбывающего наказание в России американского студента Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко состоялся в Турции. Подробностями процесса обмена поделилась с «Известиями» супруга Ярошенко.

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По ее словам, россиянин на данный момент находится в Сочи. В свою очередь, как уточняет ТАСС, американца доставили в московский аэропорт Внуково. Он уже вылетел в США.

О состоявшемся обмене сообщило Министерство иностранных дел России 27 апреля. Обмен состоялся после «длительного переговорного процесса».

Студент из Техаса Тревор Рауди Рид был осужден в 2020 году в Москве на девять лет лишения свободы. В августе 2019 года он напал на полицейских, которых вызвали жильцы дома на Ленинградском шоссе, чтобы утихомирить нетрезвого Рида, повздорившего с несколькими женщинами. По пути в отдел в служебном автомобиле он порвал обмундирование водителю и ударил другого полицейского.