Драка в вагоне московского метро попала на видео. Потасовка произошла после словесного конфликта между тремя пассажирами, пишет «МВД Медиа».
Камера зафиксировала стычку в вагоне электропоезда Таганско-Краснопресненской линии. Она произошла вечером 26 апреля. Один из участников распылил в лицо оппоненту содержимое перцового баллончика. Пассажиры на видео пытаются как можно скорее покинуть очаг поражения и как-то защитить органы дыхания.
На ближайшей станции участники драки были задержаны полицейскими. Выяснилось, что один из них похитил у другого телефон. Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») и частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).