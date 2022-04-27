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47 минут назад

СК возбудил дело о реабилитации нацизма в отношении участника "Что? Где? Когда?" Аскерова

ТАСС

Российские следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении участника телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

СК возбудил дело на участника программы "Что? Где? Когда?"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Ровшана Аскерова расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма, возбужденное по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, - сообщили в СК. - Следствием установлено, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова".

Происшествия,Ровшан Аскеров,Георгий Жуков,Следственный комитет,
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