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58 минут назад

На границе под Псковом задержали украинца при попытке вывезти из РФ $110 тыс.

ТАСС

Сотрудники псковской таможни на участке российско-латвийской границы в пункте пропуска "Бурачки" задержали гражданина Украины, пытавшегося незаконно провезти в Латвию более $110 тыс. Злоумышленник пытался также дать взятку сотруднику таможни, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Под Псковом задержали украинца при попытке вывезти из РФ $110 тыс.
Фото: ТАССТАСС

"Сотрудники отдела по противодействию коррупции псковской таможни пресекли попытку дачи взятки таможеннику в размере $500. Инцидент произошел на таможенном посту МАПП "Бурачки". Гражданин Украины, прибывший на указанный таможенный пост для убытия в Латвию, предложил сотруднику таможни денежное вознаграждение за беспрепятственное перемещение имевшихся у него наличных денежных средств в эквиваленте более $110 тыс.", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, таможенник отказался от взятки и проинформировал отдел по противодействию коррупции Псковской таможни.

"В результате злоумышленник был задержан, денежные средства изъяты. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий")", - говорится в сообщении.

Согласно указу президента РФ, со 2 марта запрещено вывозить из страны наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент в $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату вывоза.

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