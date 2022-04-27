Под Псковом задержали украинца при попытке вывезти из РФ $110 тыс.

"Сотрудники отдела по противодействию коррупции псковской таможни пресекли попытку дачи взятки таможеннику в размере $500. Инцидент произошел на таможенном посту МАПП "Бурачки". Гражданин Украины, прибывший на указанный таможенный пост для убытия в Латвию, предложил сотруднику таможни денежное вознаграждение за беспрепятственное перемещение имевшихся у него наличных денежных средств в эквиваленте более $110 тыс.", - отмечается в сообщении.