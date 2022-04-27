На станции метро «Тимирязевская» человек оказался на путях. Интервалы движения поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии были увеличены. Кадры с места происшествия появились в распоряжении Telegram-канала «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».
«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от станции “Владыкино” до “Савеловской” из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», – сообщал ранее департамент столичного транспорта в своем Telegram-канале.
К настоящему моменту движение восстановлено.