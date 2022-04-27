Устроивший стрельбу в детсаду под Ульяновском был его воспитанником

Устроивший стрельбу в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области Руслан Ахтямов в детстве был его воспитанником. Как сообщает Telegram-канал SHOT, родные 26-летнего стрелка рассказали, что он никогда не жаловался ни на воспитателей, ни на сверстников.

Проблемы у Ахтямова начались в школе. Из-за нарушения речи он не общался с другими детьми. С мальчиком работал школьный психолог, однако результатов это не принесло и Руслана перевели на дистанционное обучение.

После 9 класса Ахтямов ушел в техникум, однако через некоторое вернулся в школу. Доучиться ему не удалось — в 10-ом классе подростка отчислили за неуспеваемость. После он поступил в другой колледж на бухгалтера, который с трудом окончил.

В 2013 году Ахтямова поставили на учет к психиатру после осмотра в военкомате. Врачи прописали ему медикаментозное лечение из-за его жалоб на галлюцинации, но после курса таблеток молодой человек их забросил.

В последнее время он жил с бабушкой, нигде не работал, много времени проводил за компьютером. По словам родителей, к оружию он никакого интереса не проявлял. Пару раз сосед возил его пострелять, но его это якобы не впечатлило. За два дня до убийства малышей и няни в детском саду Ахтямов просил у матери купить ему успокоительные таблетки.

Напомним, что во вторник, 26 апреля, в рабочем поселке Вешкайма в Ульяновской области Ахтямов застрелил из ружья двоих детей и младшего воспитателя в детском саду, после чего покончил с собой. Еще одна сотрудница учреждения получила ранения.