Названы имена фигурантов дела о покушении на Соловьева

Следствие требует заключить под стражу еще троих подозреваемых в покушении на жить известного телеведущего Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы.

"В Басманный районный суд г. Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пронского Андрея, Белякова Владимира, Степанова Владимира, подозреваемых в приготовлении к убийству и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста", - сказали в суде.

Ранее суд арестовал двоих фигурантов дела - Максима Дружинина и Василия Стрижакова. Всего по делу задержаны шесть человек.

В ходе расследования уголовного дела о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста Владимира Соловьева следователями Главного следственного управления СК совместно с ФСБ установлены лица, готовившие его убийство. Преступление планировалось реализовать на территории Москвы путем подрыва автомашины журналиста.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что задержана группа участников запрещенной в России террористической организации National Socialism/White Power. Все они граждане России, планировавшие по заданию Службы безопасности Украины убийство Соловьева.

Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Он заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая собиралась ликвидировать одного из известных российских журналистов. Позже в ведомстве уточнили, что готовилось покушение на журналиста Владимира Соловьева.

Шесть участников заговора

«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты, доказательства неопровержимы», — сказал Путин.

По его словам, западные страны «на информационном поле терпят поражение» в России, поэтому «перешли к террору, к подготовке убийств» российских журналистов.

«В этой связи стоит отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных спецслужб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы», — отметил президент.

Позже в ФСБ уточнили, что силовикам удалось задержать подозреваемых в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева.

«ФСБ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть», запрещенная в России террористическая организация – «Газета.Ru») — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — сообщается на сайте ведомства.

Во время обысков у подозреваемых изъяли самодельную взрывчатку, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику.

«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом», — добавили в ФСБ, уточнив, что главное следственное управление СК возбудило уголовное дело.

Telegram-канал «112» сообщил, что за подготовку покушения на убийство российского журналиста были задержаны шесть человек. Они планировали подорвать машину ведущего в Москве. Теперь следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

Сам Соловьев прокомментировал случившееся в прямом эфире своего канала.

«В этой ситуации меня больше всего умиляет, что Зеленский в кругу своих ближних друзей на меня пожаловался и попросил, чтобы со мной разобрались в России. То есть сюда засылают всяких разных граждан, имеющих прямое отношение к его спецслужбам, потому что Зеленскому обидно то, что я о нем говорю… Его личный враг… Поэтому, если со мной что-нибудь случится, знайте: это заказ Зеленского», — заявил он.

Кроме того, он сказал РИА «Новости», что не замечал никакой слежки за собой. Соловьев также поблагодарил сотрудников ФСБ за то, что «горе не пришло в его дом сегодня».

Реакция журналистов

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев также прокомментировал готовившееся покушение на Соловьева.

«К сожалению, преследования и убийства журналистов в неонацистской Украине стало рутинной практикой, даже не осуждаемой ни государством, ни обществом. Убийц ярчайшего журналиста и литератора Олеся Бузины так и не наказали, а когда их выпустили из СИЗО, то толпа качала их на руках. Сжечь журналистов, как в одесском доме профсоюзов, намеревались нацики, поджигая телевизионную студию украинского канала «Интер» — тогда просто чудом коллегам удалось выбраться на крышу через случайно не закрытый люк, иначе они сгорели бы там со всем оборудованием, а ведь таким и был замысел», — сказал Киселев РИА «Новости».

Он считает, что более жестокого отношения к журналистам, чем на Украине, сейчас нет нигде в мире.

«Режим просто не выдерживает свободы слова, а безоглядное вранье стало единственным методом информационной работы в общественном поле. Чего ж удивляться, что террористические атаки против свободы слова украинским режимом планируются и в России», — заключил он.

В свою очередь председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев (тезка ведущего, на которого готовилось покушение), сказал «Газете.Ru», что вопрос о государственной охране известных телеведущих не стоит, поскольку их безопасность обеспечивают сами телеканалы.

«Об этом разговор уже был некоторое время назад. И я, как человек, который долгое время работал и на Первом канале, и на канале Россия, могу сказать, что в каждой корпорации существует своя служба безопасности, которая внимательно следит за тем, чтобы все в порядке было с известными персонами. Поэтому я надеюсь, что охрана у наших медийных личностей уже есть», — подчеркнул он.

А режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что против российских журналистов ведется «террористическая война».

«Это же война, просто война бывает по правилам и бывает террористическая. У меня нет никаких оснований не доверять ФСБ и лично Владимиру Владимировичу Путину. Жестко? Жестко. Но что делать. Это правда война и каждый выбирает свой окоп. Мы выбрали свои окопы. Это палка о двух концах. Когда открывают ящик Пандоры, я, как гражданин, допускаю, что надо бы тогда начать беречься тем, кто его открывает. Если без правил — то без правил», — отметил он.

Кеосаян убежден, что «каждый из тех, кто может представлять интерес для западных спецслужб в качестве жертвы, способен и без помощи государственных органов решить вопрос безопасности и вопрос ответности».

«Поэтому людям надо просто думать, что они делают. Потому что одно дело поле боя, а другое дело такая полуподпольная война. Все переживают за свою безопасность, но надо принимать и уже принимаются какие-то действия», — заключил телеведущий и режиссер.

Один из подозреваемых в организации покушения на российского телеведущего Владимира Соловьёва сломал обе ноги при задержании. Он выпрыгнул в окно, когда следователи пришли с обыском, сообщил «Коммерсант». По данным издания, речь идёт об украинском националисте Владимире Степанове, который сейчас находится в больнице.

В среду в Басманном суде запланированы аресты четырёх подозреваемых. Правда, меру пресечения одному из них, Владимиру Степанову, скорее всего, будут избирать в больнице. Молодой человек, когда за ним пришли, выпрыгнул в окно и сломал ноги, — пишет издание.

По данным «Ъ», арест подозреваемого Басманный суд Москвы рассмотрит 27 апреля, несмотря на то, что он не может присутствовать в зале суда.

Кроме пострадавшего, подозреваемыми в деле выступают инвалид первой группы, который был дважды судим, и маляр, входившие в неонацистскую группу National Socialism / White Power (запрещённая в России террористическая организация). Они были арестованы во вторник, 26 апреля. А последний фигурант вообще помогал заговорщикам под домашним арестом по решению суда за то, что год назад участвовал в разборках группировок футбольных фанатов. Ему вменяли статью «Хулиганство». Всего в покушении на Соловьёва подозреваются шесть человек.

Один из подозреваемых в подготовке к покушению на жизнь телеведущего Владимира Соловьева ранее был задержан по делу о драке на севере Москвы и уже почти год находится под домашним арестом. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Один из подозреваемых в подготовке убийства Соловьева и других российских журналистов - Андрей Пронский - летом 2021 года участвовал в драке. 6 июня его задержали и по решению Головинского суда Москвы отправили под домашний арест, под которым он находился до сегодняшнего дня", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил подробностей о роли Пронского в подготовке покушения.

Как сказано в материалах суда, посвященных избранию меры пресечения Пронскому в виде домашнего ареста, он "имеет среднее образование, холост, не работающий, инвалид 2 группы, ранее не судимый, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия, либо в составе группы лиц")". Адвокат Пронского Николай Христофоров в беседе с ТАСС отказался комментировать дела, в которых фигурирует его подзащитный, сославшись на подписку о неразглашении материалов.

Подозреваемый в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева член запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power Василий Стрижаков заявил, что не признает вину, передает корреспондент ТАСС из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос об аресте фигуранта дела.

"Нет, не признаю. И никто мне ничего не приказывал", - сказал он в ответ на вопросы журналистов.

Стрижаков был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и покушение на убийство, а также проходил принудительное психиатрическое лечение.

Заседание было закрыто для публики по просьбе прокурора в целях сохранения гостайны.

Подозреваемый в подготовке убийства Соловьева Максим Дружинин также отрицает вину, сообщила ТАСС адвокат Светлана Сироткина.

"Вину мой подзащитный не признает, заявляет о непричастности к вменяемым ему действиям", - сказала адвокат.

Всего по делу задержаны шесть человек. Басманный суд арестовал Стрижакова до 25 июня.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Украина встала на путь террористического государства, попытавшись устроить покушение на российских журналистов. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что признание соседней страны «террористическим государством» вполне реально, но юридического оформления термина ожидать не стоит. Однако в Службе безопасности Украины настаивают, что страна не планировала убийство российских медийных персон.

Украина – террорист

«Вчера ФСБ предотвратила покушение на журналистов Владимира Соловьева, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна… Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии. Необходимо признать: Украина — террористическое государство. Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, «развязав войну против собственного народа, Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран», а «произошедшее доказывает правильность и своевременность начала специальной военной операции Российской Федерации на Украине».

На сайте Госдумы также опубликовали комментарий спикера нижней палаты парламента, в котором он уточнил, что «Украина скатилась на путь террористического государства, потеряла самостоятельность».

«Когда мы говорим о таких проявлениях, как террористический акт в отношении журналиста, отвечает за это Зеленский — президент страны, которая развязала войну против своего народа, не хочет вести диалог, набрала оружия, поддерживает нацистскую идеологию, а сейчас, мы видим, несет опасность в отношении мирных граждан, журналистов, «заказывая» их, организуя террористические акты», — уверен он.

По мнению Володина, «мировое сообщество должно вмешаться» в ситуацию, прекратив поставлять оружие и боеприпасы на Украину.

Без юридического оформления статуса

Первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа сказал «Газете.Ru», что перспективы Украины получить от России статус «террористического государства» вполне реальны.

«Конечно можем признать ту или иную страну [террористической]. Или дружественную, или страну, которая ведет против нас враждебную политику. В таком случае, я думаю, не поменяется ничего между нашими народами, но поменяется в отношении руководства (России и Украины – «Газета.Ru»). Будем понимать, какие дальнейшие решения возможно ожидать от их действий», — сказал он.

А первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с «Газетой.Ru» поделился мнением, что вслед за Россией признать Украину террористическом государством могут и другие страны.

«Но для нас это должно быть ясно, и должно получить отражение в нашей политике. В том, например, что называется переговорным процессом. Конечно, с террористами ведут переговоры. Ради освобождения заложников, как минимум. И нам приходится. Но это совсем не значит, что мы больше чем Украина в этих переговорах заинтересованы. Поэтому решающим в сегодняшней ситуации является военная операция, а не переговоры», — считает парламентарий.

Он также уверен, что какого-то юридического оформления «террористического» статуса Украины ожидать не стоит.

«На Соборной площади в Кремле мы что ли будем признавать торжественной церемонией? Нет. Это вывод, который мы делаем для себя внутренне. Нет такой процедуры в духе петровского времени, когда мы сжигали на площади чучело Мазепы. Или Зеленского. Это все осталось в прошлом. Это просто вывод, который должен разделяться не только нашим государством, но и нашим обществом. Чтобы в правоту этого вывода поверили люди, которые в чем-то сомневаются. А такие у нас есть», — заключил Затулин.

Операция ФСБ

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что органы Федеральной службы безопасности пресекли деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов.

«В этой связи стоит отметить, что нам пофамильно известны кураторы из западных спецслужб, прежде всего из, конечно, ЦРУ США, которые работают с органами безопасности Украины. Видимо, дают такие советы», — отметил российский лидер.

Позже в ФСБ уточнили, что силовикам удалось задержать подозреваемых в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева.

«ФСБ совместно с СК задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила, власть», запрещенная в России террористическая организация – «Газета.Ru») — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — сообщили на сайте ведомства.

Во время обысков у подозреваемых изъяли самодельную взрывчатку, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическую литературу и атрибутику.

«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом», — добавили в ФСБ, уточнив, что главное следственное управление СК возбудило уголовное дело.

В свою очередь Telegram-канал «112» сообщил, что за подготовку покушения на убийство российского журналиста были задержаны шесть человек. Они планировали подорвать машину ведущего в Москве.

Затем ФСБ обнародовала оперативную видеосъемку, из которой следует, что задержанные обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора агентства и RT Маргариты Симоньян.

«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьев, Киселев, Скабеева и Попов, Кеосаян, Симоньян», — сказал один из задержанных.

Фигуранты также подтвердили, что получали задания от СБУ.

Служба безопасности Украины в свою очередь категорически отвергла свою причастность к готовившимся покушениям на российских журналистов. В ведомстве отметили, что «с интересом ознакомились» с заявлениями ФСБ России, но сочли их неверными.