Человек упал на пути на станции московского метро «Тимирязевская». Как сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале, движение поездов в северной части серой линии московского метро прервано.
«На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от станции "Владыкино" до "Савеловской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.
Информация о состоянии пострадавшего и причинах происшествия уточняется.
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