Чубайс не явился в суд по делу о краже имущества на миллионы рублей

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс не пришел в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний по делу о краже его имущества на 70 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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«Потерпевший Чубайс на судебное заседание не явился», - огласила материалы дела судья Марина Фильченко.

Гособвинение ходатайствовало о переносе заседания для выяснения причин отсутствия потерпевшего и одного из свидетелей. Суд принял решение отложить слушание дела на 25 мая.

При этом в суде Чубайса представляют три адвоката. В свою очередь адвокат одного из фигурантов дела отмечал, что мобильный телефон экс-главы «Роснано» недоступен, и повестки из суда он не забирает.