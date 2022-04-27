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27 минут назад

Чубайс не явился в суд по делу о краже имущества на миллионы рублей

Алиса Селезнёва

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс не пришел в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний по делу о краже его имущества на 70 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Чубайс не явился в суд по делу о краже имущества на миллионы рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Потерпевший Чубайс на судебное заседание не явился», - огласила материалы дела судья Марина Фильченко.

Гособвинение ходатайствовало о переносе заседания для выяснения причин отсутствия потерпевшего и одного из свидетелей. Суд принял решение отложить слушание дела на 25 мая.

При этом в суде Чубайса представляют три адвоката. В свою очередь адвокат одного из фигурантов дела отмечал, что мобильный телефон экс-главы «Роснано» недоступен, и повестки из суда он не забирает.

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России, который он занимал с декабря 2020 года. В СМИ появилась информация, что Чубайс вместе с женой Авдотьей Смирновой улетели в Стамбул. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию.

Происшествия,Анатолий Чубайс,Авдотья Смирнова,Дмитрий Песков,Роснано,
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