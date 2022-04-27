Задержан еще один участник подрыва фейерверка в доме в Петербурге

Полицейские задержали в Москве четвертого подозреваемого в подрыве пиротехнического устройства в подъезде жилого дома в Петербурге в ночь на 25 апреля. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Фото: ТАСС ТАСС

"Злоумышленником оказался 20-летний житель Москвы. Оперативники установили, что он привлек к преступлению трех ранее задержанных подозреваемых и принимал участие в их общей переписке с заказчиком", - рассказал собеседник агентства.

Личность самого заказчика, по данным источника, пока не установлена. Задержанного москвича в ближайшее время доставят в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.

Сообщение о взрыве в девятиэтажном панельном доме на Товарищеском проспекте поступило в полицию в 02:39 мск 25 апреля. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов установили, что в одном из подъездов на уровне восьмого этажа было подорвано пиротехническое устройство. Люди не пострадали, но были повреждены окна, двери парадной, а также припаркованные рядом автомобили. На несколько часов были эвакуированы 66 жильцов. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом"). Жертвой преступников, по версии следствия, должен был стать 35-летний житель дома.