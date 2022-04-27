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12 минут назад

Бригадир убил строителя из-за распития алкоголя на рабочем месте

Газета.Ruиещё 2

В Нижегородской области задержан мужчина, обвиняемый в убийстве рабочего из-за распития им алкогольных напитков. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Бригадир убил распивавшего алкоголь на рабочем месте строителя
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел 23 апреля. 30-летний из Томска, работавший бригадиром на стройке, пришел на работу и обнаружил своих строителей за распитием спиртных напитков. Разозлившись, бригадир избил 39-летнего рабочего. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Правоохранительные органы задержали строителя, однако тот отказался давать показания. В настоящий момент следственные мероприятия продолжаются.

Ранее в Екатеринбурге рабочий убил коллегу ковшом экскаватора.

Происшествия,Следственный комитет,
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