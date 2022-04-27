В Самаре пресекли незаконный ввоз табака на 14 миллионов рублей

Сотрудники Самарской таможни выявили партию безакцизного табака стоимостью 14 млн рублей в фуре, ехавшей из Казахстана . Об этом сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

"Мобильная группа Самарской таможни обнаружила в фуре, следовавшей из Казахстана, сокрытую от таможенного контроля партию безакцизного табака для кальяна. Стоимость задержанной табачной продукции оценивается свыше 14 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Таможенники остановили фуру около села Большая Черниговка в Самарской области. По документам, она перевозила товары для народного потребления, однако во время таможенного досмотра было обнаружено около 65 тыс. пачек курительного табака для кальяна. При этом на упаковках отсутствовала маркировка акцизными марками.