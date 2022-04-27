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23 минуты назад

Полицейские ищут четверых подростков, пропавших из детского дома в Башкирии

ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают четырех подростков, пропавших из детского дома в Ишимбайском районе Башкирии, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В Башкирии из детского дома пропали четверо подростков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"В Ишимбайском районе полицейские разыскивают четырех воспитанников детского дома. После занятий дети покинули территорию учебного заведения", - говорится в сообщении.

Вечером 26 апреля в отдел МВД России по Ишимбайскому району обратились представители Центра "Петровский детский дом" и сообщили о пропаже четырех воспитанников. По предварительным данным, около 14:00 после занятий в школе пропали ученики 4, 5, 6 и 8 классов. Полицейские ведут розыск детей.

Происшествия,МВД России,
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