В Башкирии из детского дома пропали четверо подростков

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают четырех подростков, пропавших из детского дома в Ишимбайском районе Башкирии , сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"В Ишимбайском районе полицейские разыскивают четырех воспитанников детского дома. После занятий дети покинули территорию учебного заведения", - говорится в сообщении.

Вечером 26 апреля в отдел МВД России по Ишимбайскому району обратились представители Центра "Петровский детский дом" и сообщили о пропаже четырех воспитанников. По предварительным данным, около 14:00 после занятий в школе пропали ученики 4, 5, 6 и 8 классов. Полицейские ведут розыск детей.