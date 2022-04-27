Собака загрызла 12-летнюю шахматистку в Сочи

«Двенадцатилетняя девочка приехала с мамой на турнир по шахматам в Сочи из Саратова. В свободное время девочка вышла погулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, после чего на нее набросилась овчарка, нанесла травмы, не совместимые с жизнью», - сообщили в прокуратуре.