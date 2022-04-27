Собака загрызла 12-летнюю шахматистку в Сочи

В Сочи собака загрызла 12-летнюю девочку, пытавшуюся покормить ее щенков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство Краснодарского края.
Как уточняется, погибшая девочка была шахматисткой. 27 апреля Федерация шахмат России сообщила о досрочном прекращении проведения детских первенств в сочинском поселке Лоо из-за гибели 12-летней участницы.
«Двенадцатилетняя девочка приехала с мамой на турнир по шахматам в Сочи из Саратова. В свободное время девочка вышла погулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, после чего на нее набросилась овчарка, нанесла травмы, не совместимые с жизнью», - сообщили в прокуратуре.
В настоящее время прокуратура Лазаревского района Сочи проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.