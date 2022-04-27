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20 минут назад

Жительница Подмосковья утопила сына в ванной

Lenta.ru

В подмосковной Кубинке женщина утопила в ванной комнате семилетнего сына. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Подмосковье женщина утопила сына в ванной
Фото: ТАСС ТАСС

Все произошло вечером 26 апреля в доме на улице Сосновка. Пришедший с работы муж нашел тело ребенка рядом со спящей супругой. Россиянин сразу же вызвал полицейских.

По некоторым данным, жительница Подмосковья страдает психическим расстройством и не раз обращалась за помощью к специалисту.

Ранее жительница Новосибирска утопила в ванной маленькую дочь, когда голоса в ее голове приказали ей сделать это. Было возбуждено уголовное дело.

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