В Подмосковье женщина утопила сына в ванной

В подмосковной Кубинке женщина утопила в ванной комнате семилетнего сына. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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Все произошло вечером 26 апреля в доме на улице Сосновка. Пришедший с работы муж нашел тело ребенка рядом со спящей супругой. Россиянин сразу же вызвал полицейских.

По некоторым данным, жительница Подмосковья страдает психическим расстройством и не раз обращалась за помощью к специалисту.