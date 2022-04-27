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44 минуты назад

Россиянина и белоруса задержали в Польше по подозрению в шпионаже

Елена Прошина

Россиянин и белорус задержаны в польском Белостоке по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское телевидение.

Спецслужбы Польши задержали граждан России и Белоруссии за шпионаж
Фото: ReutersReuters

Как уточняется, мужчины были задержаны польскими спецслужбами. Они давно живут в Польше и, по мнению спецслужб, собирали информацию о военных частях.

«Россиянин и белорус, действовавшие в интересах российской разведки против Польши, осуществляли деятельность, заключающуюся в разведке функционирования польских вооруженных сил», - заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

В частности, мужчин интересовало расположение и оснащение военных частей, а также кадровый состав и подразделения союзников. Польская прокуратура предъявила задержанным обвинения в шпионаже. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Польская контрразведка раскрыла «русского агента» подозрительно тихо

Ранее сообщалось, что 6 апреля в Польше по подозрению в шпионаже задержан гражданин РФ. Он подозревается в действиях в интересах российской разведывательной службы. По данным Службы военной контрразведки, мужчина собирал информацию о военной готовности польских вооруженных сил и военных НАТО. Суд заключил мужчину под стражу на 3 месяца.

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