Спецслужбы Польши задержали граждан России и Белоруссии за шпионаж

Россиянин и белорус задержаны в польском Белостоке по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Польское телевидение.

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Как уточняется, мужчины были задержаны польскими спецслужбами. Они давно живут в Польше и, по мнению спецслужб, собирали информацию о военных частях.

«Россиянин и белорус, действовавшие в интересах российской разведки против Польши, осуществляли деятельность, заключающуюся в разведке функционирования польских вооруженных сил», - заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

В частности, мужчин интересовало расположение и оснащение военных частей, а также кадровый состав и подразделения союзников. Польская прокуратура предъявила задержанным обвинения в шпионаже. Им грозит до 10 лет лишения свободы.