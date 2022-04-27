В Саранске работники «Горводоканала» утопили скульптуру и едва сами не утонули в городском пруду. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший снятые очевидцами инцидента кадры. На них видно, как несколько человек оказались в воде посреди водоема рядом с лодкой и изваянием.
«Трое мужчин хотели статую поставить посередине этого пруда. Один край лодки перевесило, вода набралась, и они все вывалились оттуда вместе со статуей. Двое сами выплыли, а третьего МЧС достали, мы вызвали», – передает слова свидетелей происшествия «Подъем».
В то же время директор учреждения «Городские парки» Анатолий Шудров заявил «Подъему», что никаких лодок в Пушкинском парке не было.