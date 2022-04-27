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55 минут назад

В Белгороде при подготовке диверсии на объекте транспорта задержаны двое россиян

ТАСС

ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, двое готовивших ее россиян задержаны. Как сообщили ТАСС в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанные - сторонники украинских националистов, которые направляли данные о российских военнослужащих на украинский сайт "Миротворец".

"Федеральной службой безопасности в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма", - отметили в ФСБ.

Установлено, что "указанные лица направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих Вооруженных сил РФ, принимавших участие в специальной военной операции". В ФСБ сообщили, что подозреваемые дают признательные показания.

ФСБ задержала в российском регионе сторонника террористов

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ ("Приготовление к диверсии"). По этой статье им грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Происшествия,Видео,ФСБ,
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