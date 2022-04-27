ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, двое готовивших ее россиян задержаны. Как сообщили ТАСС в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанные - сторонники украинских националистов, которые направляли данные о российских военнослужащих на украинский сайт "Миротворец".

"Федеральной службой безопасности в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма", - отметили в ФСБ.

Установлено, что "указанные лица направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих Вооруженных сил РФ, принимавших участие в специальной военной операции". В ФСБ сообщили, что подозреваемые дают признательные показания.