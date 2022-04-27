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34 минуты назад

В Сочи погибла 12-летняя девочка после нападения на нее овчарки

ТАССиещё 2

Девочка погибла в Сочи в результате нападения на нее собаки. По предварительным данным, ребенок перелез через забор на закрытую территорию, сообщили ТАСС в прокуратуре Краснодарского края.

Из-за нападения овчарки в Сочи погибла 12-летняя девочка
Фото: ТАССТАСС

"Девочка приехала с родителями, вышла гулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, а на нее набросилась овчарка, нанеся травмы, не совместимые с жизнью. Прокуратура Лазаревского района города Сочи организовала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в прокуратуре.

По данным Telegram-каналов, ребенку было 12 лет, она приехала в Сочи на шахматный турнир.

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