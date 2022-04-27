Из-за нападения овчарки в Сочи погибла 12-летняя девочка

"Девочка приехала с родителями, вышла гулять и где-то через забор увидела щенят, перелезла покормить, а на нее набросилась овчарка, нанеся травмы, не совместимые с жизнью. Прокуратура Лазаревского района города Сочи организовала проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в прокуратуре.